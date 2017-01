In der Nacht von Freitag auf Samstag (13./14.1.2017), kurz vor 5 Uhr, zog die Stadtpolizei Winterthur einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr. Dieser war zuvor einer Patrouille aufgefallen, weil er auf einem Parkplatz an der Grüzefeldstrasse in Schleudern geriet. Bei dem 32-jährigen Mann wurden Alkoholsymptome festgestellt, was einen Alkohol-Atemlufttest mit sich zog. Das Testresultat lag bei über 0,3 mg/l (Milligramm pro Liter). Es stellte sich zudem heraus, dass er trotz Entzug des Fahrausweises ein Auto lenkte.