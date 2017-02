Am Mittwochmorgen (22.2.2017) führte die Stadtpolizei Winterthur an der Seuzacherstrasse, stadteinwärts, in der 50er-Zone eine mobile Geschwindigkeitskontrolle durch. Eine Autolenkende wurde mit 86 Stunden­kilometern (netto) geblitzt. Sie wird wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln angezeigt. Während den rund zwei Stunden waren von 519 gemessenen Fahrzeugen 62 Lenkende zu schnell unterwegs.