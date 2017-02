Sämtliche Liegenschaften und flächenmässig ausgeschiedenen selbständigen und dauernden Rechte verfügen über eine pro Grundbuch eindeutige Katasternummer. Für die Nummerierung ist das Vermessungsamt zuständig. Auf Weisung des Kantons sind die Katasternummern durch eine pro Gemeinde eindeutige Grundstücksnummer zu ersetzen. Bis anhin wurde in der Stadt Winterthur der Katasternummer - i.d.R. abgetrennt durch einen Schrägstrich - die Stadtkreisnummer vorangestellt (z. Bsp. 3/9819). Dieses System entspricht nicht den geltenden Standards und muss abgelöst werden. Die Umstellung auf die neuen Grundstücksnummern erfolgt, indem den Katasternummern folgende Präfixe mit zwei Grossbuchstaben vorangestellt werden:

«ST» in Winterthur-Stadt (z.B. ST1003)

«OB» in Oberwinterthur (z.B. OB1003)

«SE» in Seen (z.B. SE1003)

«TO» in Töss (z.B. TO1003)

«VE» in Veltheim (z.B. VE1003)

«WU» in Wülflingen (z.B. WU1003)

«MA» in Mattenbach (z.B. MA1003)

Die Umstellung auf die neuen Grundstücksnummern erfolgt am 9. Februar 2017.

Die Einführung der neuen Grundstücksnummern ist eine rein formelle Änderung. Es besteht daher keine Möglichkeit zur Einsprache. Die neuen Grundstücksnummern werden im Grundbuch eingetragen.